محمد أبوالسعد: متحمس لعرض حكاية «طعم الدنيا».. ودوري مفاجأة للجمهور

يواصل صناع حكاية “طعم الدنيا” التي تخوض بطولتها الفنانة إيمان العاصي ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، وهي من تأليف محمد أبو السعد وأمين جمال وشريف يسري.

وقال المؤلف محمد أبو السعد في تصريح لـ “الدستور”، إنه يظهر خلال الأحداث كممثل، وهو ما حرص عليه أن يكون مفاجأة لجمهوره، مؤكدًا أنه يجسد دور مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، وشخصية أساسية ضمن الأحداث عكس شخصية “صابر البواب” التي ظهر بها ضمن أحداث حكاية “بيت عز”، لافتًا أن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث “طعم الدنيا” تتسم بالجدية وبها صفة من صفات الشر، ولكنه فضل أن لا يفصح عن تفاصيلها كنوع من التشويق لجمهوره.

وأضاف “أبو السعد” أنه متحمس لعرض الحكاية والتي تناقش قضية هامة تخص المرأة ولكن بشكل مختلف تمامًا وبعيد كل البعد عن مشاكل الطلاق التي مل منها الجمهور، لافتًا أنهم يصورون المشاهد بالتزامن مع عرضها خلال مطلع الأسبوع المقبل، متمنيًا أن تنال الحكاية إعجاب جمهوره.

ويصور فريق العمل في منطقة المعادى ووسط البلد خلال الفترة الماضية، حيث تجمع المشاهد كلًا من “إسلام جمال وإيمان العاصى، وكمال أبو راية”، ومن المفترض أن تنتقل إلى أماكن أخرى للتصوير خلال الأيام المقبلة.

حكاية "طعم الدنيا" يشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كلاً من اسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، رضا ادريس، محمد رضوان، محمود عامر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.