روايات وأشعار وفكر.. إصدارات هيئة الكتاب استعدادًا لمعرض القاهرة

تواصل الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ53، المقرر إقامته في نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، وتشارك الهيئة بمئات العناوين الجديدة في المعرض الأكبر في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة خلال الأيام الماضية، ضمن سلسلة الجوائز، رواية "لوحة فلاحة ذات ورود صفراء"، للكاتبة "نيكوليتا فيليبيني روبي" وترجمة مروة عبد المنعم طنطاوي.

كما صدر النسخة المترجمة للإنجليزية من كتاب "الجاهلية والصحوة"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وضمن سلسلة إصداراتها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وكتاب "فكرة في كتاب"، وصدر ضمن سلسلة "مصريات"، "الفن الآتوني.. دراسة مقارنة بالمدارس الفنية الأخرى حتى نهاية الدولة الحديثة" لمؤلفه الدكتور حسن سليم وينقسم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول.

وفي سلسلة ديوان الشعر العامي، صدر ديوان شعر بعنوان "بواقى الهيد" للشاعرة سهير سليم، وعن سلسلة كتابات جديدة مجموعة قصصية بعنوان "قطة تموء في استعباط" للكاتب أحمد محي الدين، وكذلك المجموعة القصصية "الكاميرا تصطاد بحرا" للكاتب محمد ممدوح، كما صدر كتاب بعنوان ؛اقتباسات من الذات" للكاتب عمرو الجويلى، وكتاب بعنوان "رائحة الرواية" للكاتب عبد الهادى شعلان، ومجموعة قصصية بعنوان "سطوع الخفوت.. مرحبا"، للكاتبة هدى يونس.

كما أصدرت كتاب "سقوط الفانتوم" من مذكرات اللواء طيار فكرى الجندي عن بطولات وأسرار الطيران المصري على جبهة الحولان في أكتوبر ١٩٧٣، إعداد صلاح البيلى، ورواية "عزيزتي سافو" للكاتب هانى عبد المريد، ورواية بعنوان "استقالة ملك الموت" تأليف صفاء النجار.

كذلك صدور كتاب كوميكس جديد بعنوان "عبوة ناسفة" عن حكاية الشهيد مصطفى عبيد كتبها هيثم عبد ربه السيد، رسوم أحمد جعيصة، عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل.