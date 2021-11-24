الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رفعت صدقي مدير الإدارة بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

واستبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام أحمد مدين مأمور اللجنة، فب الراكب “ع. أ. أ”، مصري الجنسية، و حمل عدد اثنين حقيبة.

وبسؤاله عما ‘ذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع يرغب في الإفصاح عنها، أجاب بالنفي فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفه علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف، فلاحظ وجود أجسام ذات كثافات متماثله .

وشُكلت لجنة من جمال السيد مدير الحركة والمشرف على الخط الأخضر ووليد حجاج مأمور التفتيش لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، فتبين وجود ٣٩٤ قطعة من أدوات الجراحة المفككة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر رفعت صدقي مدير الإدارة بالإنابة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢١، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات و المنافذ الجمركية و احباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

 

 

 

مصري عرض فحص اجراءات استيراد جمال مطار القاهرة الدولي لجنة مدير القاهرة

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وائل لطفي

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