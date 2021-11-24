الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 22‭ ‬ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 19 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن الإصابات الجديدة بينها أربع حالات انتقلت إليها العدوى محليا مقابل خمس حالات في اليوم السابق.



وسجلت الصين 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وحتى يوم الثلاثاء، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98546 حالة إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.