الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: اتصالاتنا مستمرة مع روسيا حول الوضع بأوكرانيا

نيد برايس
نيد برايس

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده تحافظ على الاتصالات مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك على مستوى الخارجية والاستخبارات.

وقال: "أجرينا مناقشات مع الجانب الروسي حول ذلك، وتم الإعلان عن بعضها، بما في ذلك عبر وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والاستخبارات".

وأضاف: "كما تعلمون عن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية، حيث توجه وليام بيرنز إلى موسكو قبل أسابيع قليلة".

وتابع: "مناورات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا لا تزال مصدر قلق للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "نوايا موسكو غير معروفة لواشنطن".

روسيا أوكرانيا روسي وكر واشنط اتصالات واشنطن اوكراني مستمرة

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