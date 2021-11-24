الجيش اليمنى: مليشيا الحوثى تلقت ضربات قاصمة فى مأرب

قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمني العميد الركن أحمد الأشول، إن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات قاصمة في جبهات محافظة مأرب، مشيدا بالبطولات التي حققها أبطال الجيش اليمني.



وأضاف الأشول - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - أن مليشيا الحوثي تمارس التضليل الإعلامي وتبث الشائعات المستمرة بشأن سيطرتها على محافظة مأرب لرفع معنويات عناصرها الإرهابية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني تخوض معركة مصيرية ضد المشروع الإيراني.

وفي وقت سابق، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.



وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".



وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، والتي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة والسيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ وخاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعلى صعيد آخر، أحكمت القوات المشتركة الحكومية اليمن، سيطرتها على عدد من الجبال والمواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية جبل راس، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة أحرزت تقدمات جديدة، وسيطرت على جبال "المغارب، وجبل محور العبد"، المطلة على مديرية جبل راس، ثاني مديرية بعد السيطرة على مديرية حيس.

وأضافت أن القوات المشتركة واصلت تقدمها شمال مديرية حيس تجاه الجراحي بعد تأمين مثلث العدين.

وأوضحت المصادر إجمالي سيطرة القوات المشتركة خلال الساعات الماضية، حيث تم تحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس.