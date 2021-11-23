الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تستقبل أبطال العالم فى الكاراتيه

استقبال الفريق
استقبال الفريق

استقبلت مصر للطيران بعثة منتخب مصر الأوليمبية والبارالمبية للكاراتيه والبالغ عددها ٥٣ لاعبا واداريا عقب حصولهم على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار بدبي.

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استقبال الفريق 

هذا واستقبلت إدارة العلاقات العامة بمصر للطيران البعثة بمطار القاهرة عقب وصولهم على رحلة الشركة رقم ms913 القادمة مساء اليوم من دبي وتم إنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.

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استقبال الفريق 
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استقبال الفريق 

جدير بالذكر أنه من بين أفراد البعثة اللاعبة فريال أشرف أول لاعبة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت مؤخرا باليابان.

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استقبال الفريق 
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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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