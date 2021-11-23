«تلا» تعلن ترقيم مركبات التوك توك منعًا للمصادرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمنوفية، الثلاثاء، بدء ترقيم مركبات الـ«توك توك» في المدينة لمنع مُصادرته خلال الفترة المقبلة، لتنظيم عملية تنقله في شوارع المدينة والقرى التابعة لها، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة الماضية عبر الإعلان عن ذلك من قبل الصفحة الرسمية لمركز ومدينة تلا.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن التقديم لازال ساريًا وحددت مكان تلقي الطلبات بمجمع مواقف كفر ربيع صفط جدام طوخ دلكة بجوار مزلقان الصوامع مع إدارة مشروع المواقف بتلا، وتم تحديد التنقل في مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات فقط.

لقى قرار ترقيم التوكتوك في تلا بالمنوفية، قبولا كبيرا بين المواطنين الذين أشادوا بالقرار بعد انتشار الحوادث والجرائم بالتوكتوك دون معرفة من المتهم أو معالم التوكتوك، وأشاد أهالي تلا بتحديد قيمة التنقل في مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات بعد تحكم السائقين في القيمة وتحديدها فيما بينهم بدون معايير محددة.

على صعيد آخر، تابع حسن عبد العال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد طبقة السن وطبقة الأساس وصب الأدمة بشارع المقابر، كما تابع تركيب البلدورات وفرد السن بمنطقة الغفارة قبلي الباجور.

وتابع وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات لعمل الممشى بطريق البطحة البحرية للإرتقاء بمستوى الطرق والحدائق والميادين لإضفاء منظر جمالي وحضاري لها ، كما تابع استئناف أعمال الرصف بطريق (تتا ـ شنوفه) بقرية سنجرج ـ منشأة سلطان وذلك بعد الإنتهاء من تركيب البلدورات بالطريق تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورد الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال تطوير ورصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتم ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية.