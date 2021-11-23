إصابة 15 شخصًا فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب توك توك مساء الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب منطقة السريا، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

أسفر الحادث عن إصابة: زينب محمد علي 32 عاماً مقيمة بحي السلام بالإسماعيليّة اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وفاطمة محمد علي 30 عامًا مقيمة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، كسر بالساق الأيسر، وعبدالرحمن محمد علي 20 عامًا مقيم بمدينة المستقبل، اشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وكسر بالكوع الأيمن.

ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، لتلقي المصابين الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب عزبة السرايا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بتعليمات من د.حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، لمكان الحادث فيما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة وفتح الطريق للمسافرين.