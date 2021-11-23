شروط الترشح لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإداراة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (تجاري - فندقى - صناعى - زراعي) بجميع القطاعات للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م.

ونصت الموانع العامة على التالي:

١_ كل من تسري عليه هذه النشرة يجب الا يكون لديه مانع من الموانع الآتية:

٢- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ۱۳ ۱ لسنة ۹۲ ۱۹م.

٣- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غیر العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

_ الموانع الخاصة

يجب فيمن نص عليهم بهذه المادة الا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:

1- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

۲- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو آية جهة اخرى أو المدارس المتقدم لها الطلاب.

٣- أن يكون لديه اقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

الشروط الخاصة:

بشأن من يكلف رئيس او وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة

١_ الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

٢_ أن يكون المرشح من العاملين بالتعلم الفني ( تجاری - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا.

٣_ أن يكون كل من رئيس اللجنة - وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولی او ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

٤_ الحصول على تقدير امتياز بالنسبة للخاضعين للقانون ۸۱ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين لقانون ١٥٥ لسنة ۰۷ ۲۰ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

٥_ خبرة في اعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة او لجان النظام والمراقبة رئيس قسم "حجرة"

او وكيل قسم (حجرة) يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وتلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

٦_ان يكون لديه الالمام الكلي بعلوم الحاسب الآلي.

٧_ أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وارادة الشخصية للنهوض بالعمل.

٨_ ألا يكون له اقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

٩_ ألا يكون قد تعدي ٣سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضی ۳ سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

١٠_عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

١١_ ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

۱۲_ يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.

وقد وافق وزير التعليم على الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من تطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات لاختيار وترشيح عن عدد أريعة فقط لكل وظيفة (رئيس - وكيل) وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة ويتم التقدم للمديريات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲ ۱/۲ ۲۰۲۱/۱ وحتى يوم الأحد الموافق ۱/۲۸ ۲۰۲۱/۱ ثم بعد ذلك يتم

إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الثلاثاء المرافق ۱/۳۰ ۲۰۲۱/۱.

على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني في موعد غايته يوم الأحد الموافق

٥ / ١٢/ ٢٠٢١، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية للتعليم الفني فور تسلم الاستمارات من المديريات.

مع الأخد في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام واليات وفنيات الوظيفة المرشح لها "رئيس ووكيل".

بيان وزارة التربية والتعليم

بيان وزارة التربية والتعليم