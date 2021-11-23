«التضامن» تعلن شروط حصول الأرملة على المعاش

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه والمستفيدين الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة على موقعها الرسمي إلى أن المستحقين هم «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على المعاش عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن هناك عدة شروط لاستحقاق الأرملة للمعاش وهي:-

أن يكون الزواج موثقًا.

أن يكون ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي.

إعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

اما أنه يُشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة. وتمثلت شروط استحقاق الابن لمعاش والده فيما يلي:

1- ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويُستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

ونصت المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية على إيقاف صرف معاش المستحق في الحالات التالية:

- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.