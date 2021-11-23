الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

والد ميجان ماركل ينتقد ظهورها في برنامج حواري

والد ميجان ماركل
والد ميجان ماركل

قال والد ميجان ماركل المنفصل عن والدتها توماس ماركل، إن مقابلتها في برنامج The Ellen DeGeneres Show كانت محرجة للعائلة المالكة، وانتقد والد دوقة ساسكس توماس ظهورها في «عرض إلين دي جينيريس».

وخلال ظهور ميجان ماركل في البرنامج الحواري النهاري يوم الخميس، ناقشت الدوقة حياتها الجديدة في كاليفورنيا مع الأمير هاري وناقشت كتاب «The Bench» الخاص بأطفالها.

وشاركت أيضًا في عدد من المقالب في مقطع مسجّل مسبقًا من العرض، أعطت DeGeneres أوامر لميجان عبر سماعة أذن، مثل تناول الطعام «مثل السنجاب»، وليس هذا فحسب بل قالت ميجان في البرنامج إنها تتمتع لقدرات علاجية خارقة.

وقال توماس لصحيفة صنداي ميرور، إنه لا توجد طريقة صحيحة يتم فيها التصرف بهذا الشكل لقد كان الأمر برمته محرجًا إلى حد كبير، وكان محرجًا بالتأكيد للعائلة المالكة، وأنه أمر محرج لميجان نفسها أيضا،أنه أحرج الجميع في المملكة المتحدة أيضًا.

وأضاف أنها تضع نفسها كدوقة، لكنني لم أر أبدًا دوقة تتصرف بهذه الطريقة، وتقوم بحركات بهلوانية غبية.

يذكر أنه خلال المقابلة استدعت ميجان السيارة التي استخدمتها للوصول إلى تجارب الأداء الخاصة بها، وهي فورد إكسبلورر، وقالت إنها اضطرت للصعود عبر صندوق السيارة لأن المفتاح توقف عن العمل على باب سيارة السائق.

توماس ماركل: ما روته ميجان غير صحيح

وقال والدها أشياء مختلفة عما قالته ميجان، حيث أشار إلى السيارة قائلا: «كانت سيارة فورد إكسبلورر التي كانت في أوائل العشرينات من عمرها والتي ذكرت أنها كانت سيارة تعمل بشكل جيد، ولا أتذكر أي وقت اضطرت فيه إلى الزحف من الجزء الخلفي منها للخروج ، كما قالت».

وأضاف: «كانت الأبواب تعمل بشكل جيد في تلك السيارة حتى اليوم الذي تخلصت فيه منها».

ميجان ماركل توماس ماركل أخبار العائلة المالكة كتاب The Bench ميجان وهارى

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