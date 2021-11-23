ننشر حركة التنقلات المحلية في مركزي بلطيم وسيدي سالم بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرار بشأن حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، لافتًا ان هذا فى إطار الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والحركة شملت تعيين كلاً من ناجح العسلي سرحان، نائب رئيس المركز الإشغالات والإزالات، للعمل نائبًا لرئيس المركز لشئون القرى، ومحمد علي إبراهيم البنا، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، للعمل نائبًا لرئيس المركز لشئون المدينة، وسامح السيد علي شيحة، نائب رئيس المدينة، للعمل نائبًا لرئيس المركز للإشغالات والإزالات، وياسر ماهر عبد العزيز، نائب رئيس المركز لشئون النظافة، للعمل نائبًا لرئيس المركز لشئون النظافة غرب، ورضا سيد أحمد حوا، نائب رئيس مركز سيدي سالم، للعمل نائبًا لرئيس المركز لشئون النظافة شرق.

وأكد المحافظ، أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا إياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.

وكان محافظ كفرالشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدى سالم، حيث شمل القرار ندب كلاً من ابراهيم رجب ابراهيم الدسوقي، رئيس قرية دمرو، للعمل نائبًا لرئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل، وإيهاب سعد السيد طلب، رئيس قرية التفتيش، للعمل رئيسًا لقرية دمرو، وأيمن حسن فهيم أبو عيشة، رئيس قرية القصابي، للعمل رئيسًا لقرية منشأة عباس، وسمير شعبان مصطفى، سكرتير قرية أبوغنيمة، للعمل رئيسًا لقرية القصابي، وعبد المنعم محمد نشوان، سكرتير قرية سد خميس، للعمل رئيسًا لقرية التفتيش.