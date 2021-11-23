إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمركز أبوتيج، ضمن حملات المحافظة المكثفة في إطار المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أبوتيج قامت بتنفيذ حملة مكبرة للازالات ونجحت في تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمسطح 4730 متر مربع مباني بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة أبوتيج.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الإزالة والتصدي الحاسم لكافة التعديات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية يهدف للحفاظ على أراض الدولة والمجاري المائية لافتا إلى إنه لا تهاون في استرداد جميع أراضي الدولة وحق الشعب.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري وحتى الآن بلغ 475 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 44468 متر مربع مباني و340 فدان و21 قيراط و19 سهم زراعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتلقي تقرير يومي حول النتائج التي يتم تحقيقها.

كان محافظ أسيوط قد شدد على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.