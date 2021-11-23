الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ميراث الدم» .. حبس نجار هشم رأس شقيقيه في مشاجرة بالخانكة

حبس نجار
حبس نجار

قررت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس نجار، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على شقيقيه بالضرب  وإحداث إصابات بهما عبارة عن كسور بالجمجمة، بسبب خلافات حول الميراث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أصيب شقيقين بكسور بالجمجمة إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيقهم الثالث، لخلافات بينهم على الإرث، بمنطقة عزبة أبو عليان دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام باستقبال مصابين بكسور بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم إثر حدوث مشاجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ياسين. ص. ي"، 30 سنة، محاسب، مقيم عزبة أبو عليان، دائرة المركز مصاب بكسر منخسف بالجمجمة، وشقيقه "محمد ص ي"، 35 سنة، حداد، مصاب بكسر بالجمجمة وأعراض ما بعد الارتجاج، وذلك لقيام شقيقهم الثالث "سامح ص ي"، 43 سنة، نجار، ومقيم ذات العنوان ، بإحداث إصابتهما المشار إليها إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الإرث.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم إرشاده ضبط الأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الخانكة الجزئية شقيقيه التعدي حريات المباحث الميراث

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وائل لطفي

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