«القوى العاملة» تعين 2690 شاباً بالمنوفية خلال أكتوبر الماضي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بتعيين 2690 شاباً، من بينهم 29 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

- صرف منح مختلفة لـ 30 عاملا

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ19 عاملا، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، قامت بتعيين 2413 شاباً، من بينهم 37 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقامت المديرية، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.