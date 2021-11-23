حفل لفرقة الغورى للموسيقى العربية والتراث فى بيت السنارى الأثرى.. الليلة

تُنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، منها: "ليلة حب" و"بعيد عنك" أم كلثوم، "ربي سبحانك دوما" رياض السنباطي، "إن راح منك يا عين" و"أنا وقلبي" شادية، "يا تمر حنة" فايزة أحمد، "بالأحضان" عبد الحليم حافظ.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وانجازاتها.

ــ "الإسكندرية وتاريخ طويل من الفسيفساء".. غدا

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، في الواحدة من بعد ظهر غد الأربعاء، محاضرة بعنوان "الإسكندرية وتاريخ طويل من الفسيفساء"، تلقيها الدكتورة إيمان محسن شهاوي، آثاري أول ومدير الشئون الأثرية بمركز الموزاييك في وزارة السياحة والآثار، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة فن الفسيفساء منذ أقدم العصور خاصة خلال العصر الهلينستي، والمكانة المتميزة لمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بهذا الفن العريق؛ حيث كانت مدينة الإسكندرية إحدى أهم مراكز الإبداع في هذا الفن، وكانت لها ولفنانيها الريادة في إنتاج وتطوير هذا الفن خلال العصرين البطلمي والروماني في مصر وعلى مستوى العالم القديم بأسره، وعلى وجه الخصوص في محيط البحر المتوسط.

كما تلقي المحاضرة الضوء أيضًا على عدد من النماذج الفريدة لفنون الفسيفساء بمختلف أنواعها من القطع الأثرية، والتي عثر عليها في مدينة الإسكندرية وجرش وليبيا وفي مختلف أنحاء البحر المتوسط. تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

ــ احتفالية "بطل الحكايه٢" لعرض المواهب الفنية

في سياق متصل، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، في الخامسة من مساء غد الأربعاء أيضا، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "بطل الحكايه٢" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية.

يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الغناء والشعر والعزف والإلقاء والحكي والتمثيل، حيث سيتم تقديم أغاني تراثية، ومقطوعات من الموسيقى العربية، وعروض كوميديا ارتجالية، وعروض شعرية ومسرحية، للتعبير عن المشاعر والعواطف الخالصة في مجالاتها المختلفة.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.