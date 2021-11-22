أستراليا تفتح حدودها أمام الملقحين ضد كورونا ديسمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسو، اليوم الاثنين، اعتزام السلطات الأسترالية السماح للمؤهلين بالحصول على تأشيرات الدخول والملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا بدخول البلاد اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر المقبل دون حاجة لتقديم طلبات إعفاء من قيود السفر.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها السلطات الأسترالية، العمالة الماهرة والطلبة واللاجئين وغيرهم من راغبي قضاء العطلات.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، في بيان له اليوم، أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في البلاد.

وأضاف موريسون أن "عودة العمالة الماهرة والطلبة إلى أستراليا تعتبر خطوة كبيرة في مسار عودة الأمور إلى طبيعتها".

وأغلقت أستراليا حدودها أمام حركة السفر بشكل كامل في مارس 2020 باستثناء المواطنين الأستراليين وحملة الإقامة الدائمة، تازامنًا مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، ومنذ ذلك الوقت غادر البلاد ما يقرب من 500 ألف مهاجر موقت طبقًا لإحصاءات اللجنة البرلمانية المعنية بإدارة أزمة كورونا الأمر الذي تسبب في نقص العمالة الماهرة المدربة بالبلاد بسبب قلة فرص العمل؛ مما أثر سلبيًا في كثير من القطاعات المهمة بالنسبة للاقتصاد الاسترالي.

ومن المتوقع أن تقبل أستراليا بحصول حوالي 200 ألف شخص من المؤهلين، على تأشيرة دخول للبلاد مع رفع إجراءات الحظر على السفر في الأول من الشهر القادم مع استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية بعد دخولهم.

وفتحت أكبر مدن أستراليا “سيدني وملبورن”، حدودهما أمام المسافرين الدوليين اعتبارًا من أول نوفمبر.

وبدأت جائحة فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» الظهور في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعًا حول العالم.