الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحويل طريق الجيش بالمنيا لمدة شهرين ونصف للتطوير

طريق الجيش بالمنيا
طريق الجيش بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، في بيان لها، أنه سيتم تحويل طريق الجيش في الاتجاه القادم من القاهرة إلى اتجاه محافظة المنيا على أن يكون التحويل من الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة على أن يسلك سائقي السيارات الأجرة والملاكي الطريق الصحراوي الشرقي القديم، ويستكمل الطريق من منطقة البستان ثم العودة إلى طريق الجيش. 

وأوضح البيان أن تحويل طريق الجيش سيستمر لمدة شهرين ونصف، وذلك للقيام بأعمال رفع كفاءة الطريق وعمل توسعة للطريق ليصبح 5 حارات بدلا من 3.

وكانت الطرق الصحراوية بزمام محافظة المنيا قد شهدت وقوع العديد من حوادث تصادم وانقلاب السيارات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين وسط مطالبات الأهالي بتدخل المسئولين لإيجاد حل لظاهرة ارتفاع الحوادث بالطرق وخاصة في ظل وجود دوران وانحدار شديد ببعض الطرق يتسبب في وقوع حوادث بصفة يومية خاصة بالطريق الزراعي بزمام مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة.

المنيا تحويل طريق الجيش القادمين من القاهرة للمنيا شهرين ونصف توسعة ورفع كفاءة الطريق تحويل من الشيخ فضل

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

«الكهرباء» تحذر من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع: خطر

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

محافظ الإسكندرية: العمل مستمر في إزالة أثار النوة من الشوارع (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

تحويل طريق الجيش بالمنيا لمدة شهرين ونصف للتطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس