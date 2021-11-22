تحويل طريق الجيش بالمنيا لمدة شهرين ونصف للتطوير

أعلنت محافظة المنيا، في بيان لها، أنه سيتم تحويل طريق الجيش في الاتجاه القادم من القاهرة إلى اتجاه محافظة المنيا على أن يكون التحويل من الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة على أن يسلك سائقي السيارات الأجرة والملاكي الطريق الصحراوي الشرقي القديم، ويستكمل الطريق من منطقة البستان ثم العودة إلى طريق الجيش.

وأوضح البيان أن تحويل طريق الجيش سيستمر لمدة شهرين ونصف، وذلك للقيام بأعمال رفع كفاءة الطريق وعمل توسعة للطريق ليصبح 5 حارات بدلا من 3.

وكانت الطرق الصحراوية بزمام محافظة المنيا قد شهدت وقوع العديد من حوادث تصادم وانقلاب السيارات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين وسط مطالبات الأهالي بتدخل المسئولين لإيجاد حل لظاهرة ارتفاع الحوادث بالطرق وخاصة في ظل وجود دوران وانحدار شديد ببعض الطرق يتسبب في وقوع حوادث بصفة يومية خاصة بالطريق الزراعي بزمام مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة.