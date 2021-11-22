الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يؤثر الكحول على الحياة الجنسية للنساء والرجال؟

الكحول والعلاقة الحميمية
الكحول والعلاقة الحميمية

يعتقد البعض أن الكحول يساعد على تحسين العلاقة الحميمية، لكن في الواقع يتسبب الكحول في تقليل الشعور بالاسترخاء وزيادة القلق والتوتر.

الكحول يزيد من الإجهاد:

الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لانخفاض التردد الجنسي، حيث تعمل الخصائص المثبطة للكحول على إبطاء الخلايا العصبية في دماغنا مؤقتًا، مما يقلل الضغط والتوتر، الأمر الذي يساهم في ارتخاء العضلات وعدم تدفق الدم بالأوعية الدموية.

الكحول يتسبب في عدم انجذاب الحبيب إليك:

يقلل الكحول من مشاعر الانجذاب لشريكنا، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يصنفون الآخرين على أنهم أكثر جاذبية قبل شرب الكحول، مقارنة بالحكم على نفس الأشخاص الذين يتناولون الكحول.

كما يمكن أن يؤثر الكحول على قشرة الفص الجبهي لدينا، والذي يتحكم في عواطفنا، حيث يمكن أن يجعلنا أكثر ثرثرة بما في ذلك أن نصبح أكثر انفتاحًا بشأن مشاعرنا تجاه الأخرين.

وأشار أطباء إلى أن غالبًا ما يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى ضعف الانتصاب والأداء الجنسي للرجال، أما النساء يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف المهبل، حيث تقل الإفرازات الطبيعية التي تسهل من ممارسة العلاقة الحميمة، فيتسبب ذلك في الشعور بألم شديد ينتج عنه إرهاق وعزوف عن الجماع.

كما يتسبب الإفراط في شرب الكحوليات في ضعف نشاط الجهاز العصبي، لذا إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية لزيادة القدرة الجنسية فلا تفعل، لأنها تسبب سرعة القذف المشكلة الأشهر بين الكثير من الرجال.

الجنس العلاقة الحميمة ضعف الانتصاب الحياة الجنسية سرعة القذف العلاقة الحميمية الكحول

رئيس التحرير

وائل لطفى

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