الولايات المتحدة تسلم تونس دفعة جديدة من لقاحات كورونا

تسلمت تونس، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلمت تونس 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، وفق ما ذكرته الرئاسة التونسية.

وهذه الدفعة الرابعة من اللقاحات التي تقدمها الولايات المتحدة لتونس، ليبلغ إجمالي مساعداتها من اللقاحات أكثر من مليوني جرعة.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي: "هذه اللقاحات هي لمساعدة تونس لتحقيق أهدافها في مكافحة كوفيد19- وهي تبرهن على التزامنا بمساعدة تونس وشركائنا للتغلب على وباء كورونا".

ونجحت تونس في الحد من تفشي الفيروس إلى أدنى مستوياته بعد موجة عاتية تسببت في وفيات وإصابات قياسية في شهري يوليو واغسطس الماضيين.

وتمكنت تونس من تطعيم قرابة نصف سكان البلاد بينما تستعد السلطات لفرض الجواز الصحي اعتبارا من 22 ديسمبر.

وأعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة التونسية عن أنّ عدد التونسيين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى حدود الساعة الرابعة مساء اليوم، وهو اليوم السابع للتلقيح المكثف بلغ 174 ألفا و4 أشخاص بــ 354 مركز مخصص لهذا الغرض.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت عن تطعيم 22 ألفًا و720 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية من بينهم 10 آلاف و528 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ لها- أن 4 ملايين و856 ألفًا و968 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و27 ألفًا و32 جرعة بينها 17 ألفًا و832 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و946 ألفًا و17 شخصًا حتى الآن.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس حتى يوم أمس، 716 ألفا و183، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ بدء الجائحة 25 ألفا و340.