«مجمع الأميرية»: 200 ألف جنيه مبيعات الأسماك الطازجة والمجمدة شهريًا

قال محمد عبد الباري، مدير مجمع الأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين إن مجمع أسماك الأميرية يقوم بطرح الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بنسبة 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن المجمع بجانب ما يقوم بطرحه من أسماك يقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

أضاف مدير مجمع الأسماك، لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تقوم بصرف السلع التموينية من المجمع بالأميرية تصل نحو 300 بطاقة تموينية تصل حجم المبيعات ما بين 60 - 70 ألف جنيه من السلع التموينية يتم صرفها على أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن المجمع يقوم بطرح الأسماك الطازجة والمجمدة بنفس أسعار فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك حيث يتم البلطي الطازج بسعر 28 - 30 جنيهًا والبوري ما بين 45 - 60 جنيهًا ويتم طرح الفيليه الأبيض والأحمر ما بين 28 - 30 جنيهًا للكيلو .

تابع أن إجمالي المبيعات الأسماك الطازجة والمجمدة في الفرع بالأميرية، التابعة الشركة المصرية لتسويق الأسماك يصل نحو 200,000 جنيه، موضحًا أن الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 70% خلال الموسم الشتوي مقارنة بالموسم الصيفي.