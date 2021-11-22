ميجان تهين الأمير هاري في حفل تكريم المحاربين القدامى.. واستياء الجمهور

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل، قد قدمت نفسها بلقبها الملكي قبل زوجها الأمير هاري في حفل عيد المحاربين القدامى، الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن الزوجين حضرا الحفل حتى يتمكن هاري من تقديم ميداليات شجاعة للمحاربين القدامى، لكن الحاضرين لاحظوا أن لقب ميجان ظهر قبل هاري على شاشة الملقن خلال الحفل، متابعة أنه خلال الحفل اتُهمت ميجان ماركل بسحب رتبة الأمير هاري.

وأضافت، أنه بينما تم الترحيب بالزوجين على المسرح ، حيث كان من المقرر أن يقدم الأمير هاري المخضرم في الجيش ميداليات التكريم، قدم المذيع التلفزيوني دوقة ساسكس أولاً قبل لقبه، مشيرة إلى أن المراقبين وجدوا الأمر غريبًا نوعا ما، نظرًا لأنها كانت الحفل كان مخصصًا للمحاربين القدامى وكان الأمير هاري هناك بسبب خلفيته العسكرية ومنح زملائه المحاربين القدامى جوائز شجاعة.

أمر مُهين

وتساءل الجمهور عن سبب إدراج لقب ميجان، دوقة ساسكس، قبل لقب زوجها الجندي السابق الأمير هاري الذي كان هناك لمنح ميداليات شجاعة لزملائه المحاربين القدامى في حدث يوم المحاربين الساحر في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف البعض الأمر بأنه مُهين لهاري.

ومن جانبه، تحدث الأمير هاري أثناء تقديمه للجوائز عن خدمته التي تضمنت جولتين في أفغانستان وكيف شكلت الشخص الذي هو عليه اليوم، قائلا: "لقد خدمت 10 سنوات في الجيش، بما في ذلك جولتان من الخدمة في أفغانستان - واحدة كمراقب جوي (FAC) على الأرض والأخرى كطيار لطائرة هليكوبتر أباتشي".

بينما قالت الدكتورة ليليان جلاس، الخبيرة في لغة الجسد، لصحيفة إكسبريس إن ميجان كانت توجه الأمير هاري على السجادة الحمراء، بتحليل لقطات من الحدث في نيويورك.

وأضافت: "ميجان أظهرت سيطرتها الكاملة على الامير هاري وظهر الأمر بوضوح على المسرح".

وتضمنت رحلة ال ساسكس التي استغرقت ثلاثة أيام في نيويورك إقامة في شقة فاخرة في الجانب الشرقي من مانهاتن، وحفل على السجادة الحمراء يوم الأربعاء لتكريم قدامى المحاربين في متحف على متن حاملة الطائرات يو إس إس إنتريبيد الراسية في مانهاتن ، ومأدبة غداء في جوينت.