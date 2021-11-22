الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أثناء عمله.. قوات خاصة إسرائيلية تختطف فلسطينيا من قلقيلية

قوات إسرائيلية خاصة
قوات إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينى

اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابا من مدينة قلقيلية أثناء تواجده في مكان عمله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن شهود، بأن قوات خاصة ترافقها مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال اختطفت الشاب رائد ماجد الصنم من مكان عمله في مطعم بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصمود المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأدان أبومازن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث وأفراد أسرته، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ في خدمة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد.

اقتحام منزل محافظ القدس

وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم منزل محافظ القدس وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.

وحمّلت محافظة القدس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عما يحدث من استهداف للقدس ومقدساتها؛ وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت المحافظة أن الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل كامل المسئولية عن حالة الاحتقان، وما تسير إليه الأمور في المدينة بفعل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرض الضرائب الظالمة والتضييق على حياة المقدسيين بالاعتقال والإغلاق، إضافة إلى سياسة الهدم والتهجير القسري لأحياء مقدسية كاملة.

ودعت أبناء فلسطين وبشكل خاص في مدينة القدس إلى ضرورة الوحدة ولملمة الصفوف دفاعاً عن المدينة ومواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأشارت المحافظة - في بيانها - إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمر وبشكل خاص مدينة القدس بأوضاع خطيرة، تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومنعه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويترافق مع ذلك استهداف القيادة السياسية الفلسطينية بشكل ممنهج، وبشكل خاص استهداف القيادات الوطنية في مدينة القدس، حيث القرارات الجائرة بالإبعاد والحصار والاستهداف اليومي.

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات خاصة إسرائيلية خطف فلسطينى قلقيلية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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