ارتفاع جديد للبورصة الأمريكية رغم مخاوف التضخم خلال نوفمبر

كشفت تقارير دولية عن أنه على الرغم من المخاوف المستمرة من التضخم أو الركود التضخمي، أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة الامريكية الشهر على ارتفاع حيث أدت موافقة مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين العام مؤقتا إلى ارتفاع الأسهم في بداية الشهر وقد ساعد موسم صدور تقارير الأرباح الإيجابية الأسهم على الحفاظ على مسار صعودي قوي خلال شهر نوفمبر.

على المستوى القطاعي، حققت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الأحد عشر مكاسب خلال الشهر للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

وقادت مكاسب شهر أكتوبر قطاعات السلع الاستهلاكية (+ 10.9%) والطاقة (+ 10.2%) وتكنولوجيا المعلومات (+8.1%)

من حيث الإيرادات، تمكنت 75% من الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها من تجاوز تقديرات الإيرادات للمحللين، والتي تعد أيضًا أعلى من المتوسط التاريخي لمدة 5 سنوات البالغ 67%.

دعمت نتائج أرباح الربع الثالث القوية سوق الأسهم وساعدتها على التعافي من خسائر سبتمبر وأعلنت 56% من الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد أند بورز نتائج أعمالها الفصلية في أكتوبر: حقق 82% منها ربحية فعلية أعلى من ربحية السهم المتوقعة (أرباح إيجابية بصورة مفاجئة)، وهي نسبة أعلى من المتوسط التاريخي لمدة 5 سنوات البالغ 76%.

بالمثل، أغلق مؤشر داو جونز تداولات الشهر أيضًا عند مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة صعوداً بقياس شهري، لكنه لا يزالبعيدًا بنسبة 2.67% (62.98 نقطة) عن أعلى مستوى له المسجل في 15 مارس 2021 والبالغ 2360.17 نقطة.

على مستوى المؤشرات كان مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 من بين أكبر الرابحين في الأسواق المتقدمة، مدعومًا بموسم الأرباح الفصلية القوي.

في الوقت نفسه، تفوق أداء مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة، على الرغم من نتائج الأرباح المخيبة للآمال الصادرة من الأسهم التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل. أغلق كلا المؤشرين تداولات الشهر عند مستويات قياسية.