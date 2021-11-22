أنجيلا ميركل تدعو لاتخاذ إجراءات أقوى لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية بالنيابة أنجيلا ميركل، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد غير كافية وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أقوى.

ولفتت ميركل، خلال اجتماع لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى أن ألمانيا في موقف صعب للغاية خاصة أن الإجراءات القائمة حاليًا غير كافية، موضحة أن الإجراءات المتخذة أو زيادة عدد المطعمين لا تكفي لوقف الزيادة السريعة في الإصابات على المدى القصير.

وطالبت “ميركل” حكومات ولايات البلاد الاتحادية الـ16، اتخاذ قرارات أشد لتطبيق إجراءات مواجهة الجائحة بحلول الأربعاء القادم.

وفى وقت سابق، دعت جمعية أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا الحكومة إلى أخذ الاستعدادات تحسبًا لانتشار فيروس كورونا على نحو لا يمكن إيقافه.

وقال رئيس الجمعية جيرنوت ماركس، في مقطع فيديو إنه في حال لم تكف حزمة التدابير التي تم إقرارها الأسبوع الماضي، ينبغي إعداد تدابير إضافية لمواجهة الموجة الرابعة للوباء في التاسع من ديسمبر المقبل.

ووصف ماركس وضع وباء كورونا بأنه "مثير للقلق للغاية وخارج عن السيطرة في الوقت الراهن" معربًا عن قلق الجمعية من هذا التطور.

وأوضح ماركس أن أكثر من 3670 مريض كورونا يتلقون العلاج، حاليًا، في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا منهم نحو 1200 مريض دخلوا هذه الأقسام في الأسبوع الماضي.

وحذر "ماركس" من وجود أعباء زائدة حادة على كاهل القطاع الصحي في مناطق مثل بافاريا وتورينجن وسكسونيا وبعض المناطق الحضرية، وقد أدى ذلك إلى الاضطرار إلى نقل مرضى وتأجيل عمليات جراحية كانت مدرجة على جدول المستشفيات.

ورأى “ماركس” أنه إذا استمرت ديناميكية العدوى على هذا النحو في الأيام والأسابيع المقبلة وإذا استمر الارتفاع في أعداد الحالات الخطيرة لمرضى كورونا، فإنه سيتم اللجوء إلى وضع نظام أولويات بالنسبة للتدخلات الجراحية والقيام بإعادة تنظيم لها في أنحاء واسعة في ألمانيا.

