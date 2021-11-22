الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجلين لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بالإكراه فى مدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس مسجلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمدينة نصر. 

كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال المجني عليها بالتعدي وسرقة الشقة سكنها، حيث تعرفت على المتهمين واتهمتها بالسرقة، وأحرزت النيابة السلاح الأبيض وأمرت النيابة بإنهاء إجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا  من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بإنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على «مشغولات ذهبية – مبلغ مالي – جهاز لاب توب» كرهًا عنها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام «مفتاح مصطنع»، وأثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهًا عنها ولاذ بالفرار.

وأضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق أثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط «جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية» من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاثنين ربة منزل شقة جديد قسم شرطة مدينة نصر قاضي المعارضات متهمين

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