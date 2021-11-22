21 وفاة و829 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و686 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 829 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و75 ألفا و248 إصابة.

وأشار التقرير إلى تعافي 1281 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 34 ألفا و.296

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 18 ألفا و215 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى سبعة ملايين و55 ألفا و224 شخصا.

وحذرت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة، كما أكدت سعيها لوصول اللقاحات إلى مختلف الفئات العمرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إنه "رغم انحسار الموجة الوبائية الثالثة، إلا أن خطر دخول البلاد في موجة جديدة ما زال قائما"، لافتا إلى أن “الوزارة تعزز من قدراتها التشخيصية والعلاجية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الوزارة مستمرة في زيادة الأسرّة والمؤسسات المخصصة لعلاج مرضى كورونا والتهيؤ لدخولنا في موجة جديدة".

وشدد على أن "وزارة الصحة تستمر في توفير اللقاحات وتجهيزها في جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل مباشر".

وتابع: أن "الوزارة حققت الأهداف المرحلية وبنسب جيدة جدا.. ونأمل في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، حتى نحقق الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وشدد: "خطر كورونا ما زال قائما، ويمكننا أن نمنع هذا الخطر من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".