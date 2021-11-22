الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أحمد بدير لـ«الدستور»: سهير البابلى كانت لى «الأستاذة والمعلمة»

أحمد بدير
أحمد بدير

أعرب الفنان أحمد بدير عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة سهير البابلي، مؤكداً أنها كانت في منزلة الأستاذة والمعلمة الكبيرة له وكانت أول من دعمه في بداياته.

وقال بدير لـ"الدستور" إن الكثير من المواقف الإنسانية جمعته بالفنانة سهير البابلي خصوصاً عندما تعامل معها على خشبة المسرح. 

وأضاف: "فنانة كبيرة أحبها الجمهور العربي كله وأجمع على موهبتها وتأثيرها الكبير على الفن، والأهم تأثيرها الكبير على المسرح المصري والعربي".

وأشار إلى عدد من الأعمال التي اشتركا فيها وأبرزها مسرحية "ريا وسكينة" التي دخلت قلوب الجميع ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي كله، حتى الآن، هي مسرحية مؤثرة، مؤكدًا أنها فنانة عظيمة لن تتكرر وإنسانة بمعنى الكلمة.

البابلي بدير منزله كانت الدستو انية زلة البدايات

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