اطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2021 (صور)

تألق نجوم الفن على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021، وكانت من أبرزهم “أوليفيا رودريجو" و"جوجو وباد باني” وغيرهم.

ونعرض لكم أفضل إطلالات الفنانات بحفل توزيع جوائز “AMAs” لعام 2021وفقًا لموقع «page six»..

ظهرت كاردي بي على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ظهرت أوليفيا رودريجو بإطلالة من ديفيد كوما على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.



بيتما ظهرت جوجو باطلالة من أسامة إشتاي على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

تألق بيلي بورتر بأزياء بوتر أثناء ظهوره علي السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

أعضاء “BTS Jin” ظهروا علي السجادة الحمراء بملابس من لويس فويتون.

ماشين جن كيلي ارتدت زيًا من آشتون مايكل علي السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

بهذا الرداء الأسود ظهرت جوجو سيوا على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

راشيل ليندسي أيضا ظهرت بفستان أسود على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ليزا كوشي اختارت زيا من أناكيكي أثناء ظهورها علي السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

مادلين كلاين أرتدت فستاناً من Mônot في السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ويني هارلو ارتدت إطلالة من زهير مراد على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ظهر التوأم أندرسون باك وبرونو مارس علي السجادة الحمراء ببدل حمراء لامعة.

بيكي جي فضلت إطلالة من “رايسا فانيسا” في السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

هالي بيلي أرتدت فستانًا من “LaQuan Smith” على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ظهرت ميشيل يونغ بهذا الزي علي السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

