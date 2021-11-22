بعد جدل الزوجة الثانية.. ماذا تفعلين عندما يراسل زوجك امرأة أخرى؟

وقع جدال بين الدكتور مبروك عطية والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إثر التصريحات المنسوبة للدكتور مبروك عطية بشأن الجزاء الواقع على المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى، والتي وصفها بأن جزائها جهنم.

وكتبت رئيسة المجلس القومي للمرأة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها».

ووفقا لموقع “ bonobology ” نرصد في التقرير التالي ماذا تفعل المرأة عند اكتشافها ان زوجها يرسل إلى امرأة أخرى وكيفية التعامل معها.

- التواصل معه

إجراء محادثة صريحة وصادقة مع زوجك حول هذا الأمر هو أفضل ما يمكنك فعله، عندما يرسل زوجك رسالة نصية إلى امرأة أخرى، وتجنب المواجهة عند التحدث معه والامتناع عن توجيه الاتهامات التي قد تضعه في موقف دفاعي.

- اجعلي غرفة نومك منطقة خالية من الهاتف

إذا لم تكوني متأكدة مما يجب فعله عندما يرسل زوجك رسالة نصية إلى امرأة أخرى، تحدثي معه عن يومه أو عمله في المكتب، حاولي قضاء المزيد من الوقت معه والقيام بأنشطة ممتعة معًا حتى لا يشتت انتباهه ويراسل امرأة أخرى.

- أخبريه كيف تشعرين حيال ذلك

إذا كنت متأكدة من أنه يخونك ويراسل امرأة أخرى، يمكنك التعبير عن مشاعرك بشأن ما تشعر به حيال أفعاله إذا عبرت عن مشاعرك ، فقد يكشف زوجك عن سبب مراسلته لامرأة أخرى، ويمكنك إجراء محادثة مع زوجك حول مدى شعورك بعدم الأمان بشأن زواجك وعلاقتكما.

- استمعي إلى ما سيقوله

إذا كنت تتساءل عما يجب أن تفعليه عندما يقوم زوجك بإرسال رسائل نصية إلى امرأة أخرى ، فكوني متفتحة واستمعي إلى ما يقوله زوجك.

- قدمي له الحلول

في حين أن علاقتكما قد تكون قابلة للإصلاح، فإن كل هذا يتوقف على سبب خداعه لك بهذه الطريقة، اسأليه عما إذا كان قد سئم علاقتك وإذا اختار أن يعتقد أنها عالقة في طي النسيان.