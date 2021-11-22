الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يرغب العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في معرفة خطوات الكشف الطبي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني وضوابط الحصول على سيارة للمعاقين معفاة من الضرائب.

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يستطيع الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارات طبية مخصصة لحالتهم المرضية وذلك عقب إجراء كشف طبي شامل يمكن الاستعلام عن نتيجة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة
  • كتابة بيانات الراغب في الكشف الطبي كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المعاق
  • كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
  • كتابة مكان إجراء الفحص الطبي
  • الضغط على كلمة استعلام
  • ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها

 

ضوابط الحصول على سيارة للمعاقين معفاة من الضرائب 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والتي تمنحها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون حيث تتلخص الشروط فيما يلي :-

  • أن يكون المتقدم للحصول عليها من ذوي الاحتياجات الخاصة وحامل البطاقة الخدمية المتكاملة
  • أن يكون سن المتقدم أكثر من 18 سنة
  • أن يكون المتقدم مصري وغير حامل لجنسية أخرى
  • أن يتم تسجيل السيارة باسم المعاق المتقدم للحصول على سيارة
  • أن يخضع الراغب في السيارة إلى كشف طبي شامل يحدد نوع ودرجة الإعاقة
  • أن يمنع التصرف في السيارة الممنوحة قبل 5 سنوات

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الاستعلام على بطاقة الخدمات المتكاملة 

عدد المستفيدين من البطاقة الخدمية المتكاملة في مصر 
 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وعدد المستفيدين من أكثر التساؤلات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حصول 3 مليون موطن من ذوي الاحتيجات الخاصة عليها وذلك للتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها للمعاقين وفقا للقانون

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