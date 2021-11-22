الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية المنيا تستعد لسيامة كهنة جدد برئاسة الأنبا مكاريوس

إيبارشية
إيبارشية

تستعد إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا مكاريوس لسيامة كهنة جدد بالإيبارشية خلال فترة قبل بدء صوم الميلاد المجيد.

 وأعلنت الإيبارشية في بيان لها أنها نظرا لاحتياج الايبارشية إلى آباء كهنة جدد للخدمة بالكنائس  التي خلت برحيل كهنتها وبعد مقابلة لجنة الترشيحات لعدد كبير من المرشحين تم اختيار 6 شمامسة مرشحين للمهنة .

 وتابعت الايبارشية أنه يوجد عدد كبير من المرشحين للكهنوت تتولى اللجنة المختصة مقابلتهم تباعا لاختبار دفعات قادمة من الكهنة للخدمة بكنائس الايبارشية .

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر ويستمر أكثر من ٤٠ يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم ٢٥ ديسمبر من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس  الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ٧ يناير من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.


واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

إيبارشية المنيا الأنبا مكاريوس سيامة كهنة جدد بالإيبارشية بدء صوم الميلاد المجيد الإيبارشية

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