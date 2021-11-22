الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح إجراءات ممارسة الرياضة خلال جائحة كورونا

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الرياضة تقوي المناعة ضد الأمراض وخاصةً فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بالالتزام بممارسة الرياضة بانتظام ولكن بدون ارتداء الكمامة حفاظًا الصحة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند ممارسة الرياضة أثناء جائحة كورونا، موضحة أنه يجب عدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، ويمكن أن تتسبب في التعرق الذي يتسبب في ابتلال الكمامة مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ونمو البكتيريا.

ولفتت الوزارة إلى أن التحريات الوقائي الذي يجب اتباع عند ممارسة الرياضة هو الحرص على وجود مسافة لا تقل عن مار بينك وبين الآخرين. 

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 350397 من ضمنهم 291980 حالة تم شفاؤها، و 19933 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان التمارين الرياضية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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