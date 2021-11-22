الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تعد مقطع تعريفي لكيفية عمل برنامج «إدارة القضايا الإلكتروني»

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعدت إدارة التحول الرقمي برئاسة المستشار  جعفر عبد الرحمن - مدير الإدارة، مقطع (ڤيديو) تعريفي لدورة العمل المميكنة بالنيابة الإدارية وكيفية عمل برنامج "إدارة القضايا الإلكتروني" والذي تم تفعيله بالمحافظات التي تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، وما يتيحه  البرنامج من سرعة وفاعلية في إجراءات قيد القضايا وتحقيق المتابعة والإشراف الكامل على جميع أعمال الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع  والنيابات المميكنة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.

كما يتيح البرنامج الربط بين كافة الإدارات المركزية والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات لخلق نظام متكامل لمنظومة العمل داخل النيابة الإدارية.

 ومن المقرر أن تعلن النيابة الإدارية قريبًا عن تدشين البوابة الإلكترونية المتكاملة للنيابة الإدارية لدعم تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتيسير سبل التواصل وتقديم الشكاوى.

وتؤكد النيابة الإدارية استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا تشمل :

الخط الساخن 16117

البريد الإلكتروني ([email protected])

رقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888 

كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أي وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقي الشكاوى ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمي هواتف تعمل بنظام (Android). 

الرابط الخاص بالفيديو : https://bit.ly/3kYBG1Q

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات  المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية "مصر 2030".

https://drive.google.com/file/d/1tOnG4JF7LcSwZn1tt1Z--glaD2RC4Zjy/view

النيابة الإدارية ڤيديو تعريفي دورة العمل برنامج إدارة القضايا الإلكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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