جماعات تطالب بايدن بالضغط للتنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا

حثت 15 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانخراط شخصيًا في معركة طويلة الأمد لاتخاذ قرار في منظمة التجارة العالمية يقضي بتنازل شركات الأدوية عن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، قائلة إن قيادته لهذه الجهود "ضرورة أخلاقية".

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وبابليك سيتيزن و11 جماعة أخرى في رسالة إلى بايدن إن هناك حاجة ماسة إلى تنازل طارئ عن ملكية اللقاحات لمكافحة الجائحة، مشيرة إلى أن أقل من سبعة بالمائة من سكان البلدان منخفضة الدخل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات.

وتوفي أكثر من 5.4 مليون شخص بسبب‭‭ ‬‬مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم منذ رصد أولى الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وخلافًا لموقف سابق للولايات المتحدة، عبّر بايدن عن دعمه للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية في مايو أيار في خطوة فاجأت بعض الحلفاء، لكن دون تحقيق أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين. ولا تزال هناك معارضة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا لهذه الخطوة بحجة أن مثل هذه التنازلات قد تتسبب في تقويض جهود استغرقت سنوات في الاستثمار والبحث.

ودعا البيت الأبيض الشهر الماضي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى دعم التنازل المؤقت في الوقت الذي تضغط فيه المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا من أجل التوصل إلى اتفاق في المؤتمر الوزاري للمنظمة في جنيف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى الثالث من ديسمبر كانون الأول.

وقالت الجماعات الحقوقية في رسالتها التي اطلعت رويترز على نسخة منها إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة" إزاء فشل إدارة بايدن في فعل المزيد لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن نص التنازل منذ البيان القوي لبايدن في مايو أيار.

وحثت الجماعات بايدن على تكثيف جهوده الشخصية وقيادة العالم إلى التوصل إلى اتفاق جاد بشأن هذه القضية. وقالت إن القيام بذلك سيساعد في إنهاء الجائحة واستعادة مكانة الولايات المتحدة حول العالم.