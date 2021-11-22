النمسا تبدأ فرض الإغلاق لـ3 أسابيع بسبب زيادة إصابات كورونا

بدأت الحكومة النمساوية، فرض الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من اليوم الإثنين، لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوي، أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.

ووضعت الحكومة تاريخ صلاحية لجميع اللقاحات، والتي تشترط بعد تلك الفترة الحصول على جرعات معززة، كما لن يُرفع الإغلاق لغير الملقحين وغير المتعافين حتى بعد الموعد المحدد لرفع الإغلاق.

وفي سياق متصل، بدأت الفلبين، اليوم الإثنين، إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لكبار السن، إضافة إلى جرعات ثالثة لمن يعانون من ضعف المناعة، بعد ما يقرب من 9 أشهر انطلاقًا من حملة التطعيم.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - في تصريح أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن طرح الجرعات المعززة سيتم على مراحل، موضحة أن السلطات الصحية أطلقت حملة الجرعات المعززة الأسبوع الماضي للعاملين في القطاع الطبي.

وأضافت: "نرجو أن نذكِّر الشعب فقط أن هذا لا يزال متاحًا فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة"، مشددة على ضرورة استمرار التركيز على تطعيم الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا مع بدء الدولة في إعطاء جرعات معززة ثالثة .

يأتي ذلك فيما ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 257 مليونًا و547 ألفًا و285 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و150 ألفًا و619 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.