الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة طريق «سفاجا - قنا» بالأشجار والنخيل ضمن حملات التجميل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،  حملة تجميل ونظافة في مربعات الزرع بالطريق الرئيسي سفاجا - قنا  للحفاظ على المظهر الجمالي العام للشوارع، بمشاركة إدارة الزراعة ومنظومة النظافة.

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أوضح رئيس المدينة، أن عمال الزراعة قاموا بزراعة الجزيرة الوسطى بطول الشارع وتنظيفها  وتقليم الأشجار بها، كما تم رش المربعات بالمياه ورفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق.

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وأضاف شعبان، أنه كلف مسؤول منظومة النظافة بشن حملات متواصلة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

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وشدد رئيس المدينة، على  متابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى ورفع المتولد اليومي من المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول، وكذلك مراجعة الإشغالات والتعديات بالشوارع و تكليف بعض أصحاب المحلات بالعمل على تجميل ونظافة المناطق الواقعة أمامهم، وكذلك متابعة التنسيق مع القرى السياحية للعمل على زراعة وتشجير وتجميل مدخل المدينة الشمالي.

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صورة من الحدث 
مجلس الوزراء نظافة تجميل الشوارع طريق سفاجا - قنا رئيس مدينة سفاجا وتقليم الأشجار مدينة سفاجا دخول الموظفين منع دخول الموظفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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