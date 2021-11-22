الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش وهيروين بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة كرموز بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة حشيش و6 كيلو الهيروين  بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كرموز، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام و 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط مخدرات تحقيق اجراءات قريبا عملاء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

اليوم.. الاحتفال السنوي الأول بعيد الطاقة النووية في مصر

«الكوميسا» على أرض المحروسة.. مصر تستعيد ريادتها إفريقيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية

مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على فلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

محافظة القدس تحمل الاحتلال المسئولية عن الاحتقان في المدينة