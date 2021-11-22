الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد انتظام الحركة المرورية بدمنهور (صور)

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، جولة تفقدية بمدينة دمنهور للوقوف على انتظام الحركة المرورية، والجهود المبذولة لرفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.

وأكد محافظ البحيرة، على مدى الوعى والتعاون من المواطنين خلال إدارة الأزمة، والالتزام بالتعليمات التي تم الإعلان عنها حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

محافظ البحيرة

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجميع العاملين بكافة الأجهزة المعنية بكافة المواقع لمواصلة عملهم دون توقف للتيسير على المواطنين ومواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على مدار الساعة.

محافظ البحيرة

وأعرب محافظ البحيرة، عن سعادته بهذا الأداء المشرف الذي يعكس حب العمل والانتماء وترسيخ قيم العمل الجماعي والمنظومة المتكاملة والأداء المتميز والمشرف والذي أثبت قدرتنا على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف، مشيدًا بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحيي والحماية المدنية والأزمات والمرور وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى توفير الخدمات اللازمة للتعامل مع موسم الأمطار،  والدفع بمعدات الكسح ، وكذلك التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لسرعة التعامل مع المشكلات وإيجاد حلول سريعة لها، وفتح الطرق أمام حركة السيارات، والمواطنين وعودة الحياة لطبيعتها، حيث تم الدفع بعدد ١٢٦٢ معدة وطاقم خلال الموجة.

محافظة الحماية المدنية البحيرة الصرف الصحي محافظ البحيرة

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