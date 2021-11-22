سعر اليورو اليوم بالبنوك

شهد سعر اليورو اليوم للبيع والشراء لدى البنوك تراجع طفيف أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22نوفمبر 2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع.



سعر اليورو اليوم



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17.6779 جنيه و 17.7656جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.901جنيه لـ 17.924جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7656 جنيه لـ 17.6779 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.8813 جنيه لـ 17.7915 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6482 جنيه لـ 17.5966 جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.9011 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.653 جنيه لـ 17.6018جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.901 جنيه.



واستقر سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري عند 17.5966 جنيه للشراء، كما استقر سعر البيع عند 17.9011 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5966 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.9011 جنيه للبيع.

ما هو سعر اليورو اليوم



وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.694 جنيه لـ 17.594 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.924 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6191 جنيه للشراء، 17.9238 جنيه للبيع.

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كانت رئيسة البنك المركزى الأوروبى قد حذرت من حدوث تباطؤ فى انتعاش اقتصاد منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة، نتيجة الارتفاع فى أسعار الطاقة ونقص المعروض، تزامنًا مع تحقيق اقتصاد المنطقة نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه.