حياة كريمة رقمية تقدم «منحة تدريبية» لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط

استضاف قصر ثقافة أسيوط فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة رقمية" المنحة التدريبية ICDL social media معتمدة لعدد 50 متدرب من ذوي الاعاقة البصرية والحركية، فى الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتي 20 يناير 2022، والتى تنفذها الإدارة العامة لنوادي تكنولوجيا المعلومات بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية برئاسة اللواء محب حبشي من خلال المركز التعليمي لتكنولوجيا المعلومات بأسيوط برئاسة الرائد شادي يونان.

بدأت الفعاليات بنبذة تعريفية عن المشاركات التفاعلية حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة رقمية، حيث قدم المدرب معتز الهادي نبذة مختصرة عن تعريف الرقمنة وأهمية تكنولوجيا المعلومات الرقمية المعاصرة ونشر ثقافة الوعي الرقمي، كما تناول الحديث حول كيفية استخدام مواقع مصر الرقمية.

عقد نادى أدب قصر ثقافة أسيوط لقاء أدبى، بجانب ورش علم العروض حاضرها الأديب المستشار أحمد علي محمد، بمشاركة الأديب أسعد أبو الوفا، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط.

قدم فيها الأديب أحمد على نبذة تعريفية عن علم العروض، والفرق بين الكتابة العروضية والكتابة الإملائية، واختتم اللقاء بسماع مجموعة من المواهب الأدبية الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بجانب الاستماع إلى بعض المربعات الأدبية.

فى الوقت نفسه، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس فى قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان"رؤية حول الحالة الثقافية فى الجنوب" تحدث محمد جاد عن الحالة الثقافية في الأقصر وماهية الأقصر وتكوينها الجغرافي وإمكانات الأقصر المؤهلة لها ثقافيا وكيف يجب على المثقف الأقصري والمصري الإستفادة والتفاعل مع معطيات الأقصر الحضارية والتاريخية، وكذلك أعد القصر محاضرة أونلاين بعنوان"خير أجناد الأرض" أوضح شعبان شلبى أن النبي أوصى بجند مصر وأهل مصر مولعين بحب الأوطان ومصر بلد الأمن والأمان، كما أقيمت أمسية شعرية أونلاين للشاعر على حسان ألقى فيها قصيدة "إنفراد".

وفى إطار التعاون بين فرع ثقافة الأقصر والمجلس القومي للمرأة فرع الأقصر والجهات التنفيذية بالمحافظة ومن منطلق الحرص نحو تمكين المرأة فى جميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية عزم المجلس على تنفيذ دورات تدريبية عن "ريادة الأعمال والتثقيف المالي" بقرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" والبدء بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية مركز إسنا بحضور الدكتور صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المجلس القومي للمرأة، وفاتن سعيد استشاري تدريب تنمية بشرية.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الكنز اللغوي فى اللسان العربي" أوضح الدكتور النوبى عبد الراضى مفهوم اللسان اللغوي وأهمية اللسان اللغوي، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان

"الفكر السليم أساس المجتمع" أوضح الشيخ حسام الغول خواص عمر أن الله أعطى العقل للإنسان وكرمه عن باقى المخلوقات وأرفع سمة يتسم بها الإنسان هى سمة التفكير وجميع الديانات وخاصة الإسلامية حثت على التفكير السليم لبناء ورقى هذه الأمم وجعل الله الإنسان خليفة له فى الأرض وذلك لعمارة الأرض وهذا يحتاج إلى تفكير سليم وإنسان عاقل.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة من ديوان توحيد مشاعر بالعامية قصيدة "سلق"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان "الصعايدة" للشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "النمر والحصان الذكي" سردتها أسماء محمود، كما قدمت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "ابنة الحارس" ألقتها أمنية عبد العال محمد، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة "كيف تنام الحيوانات" ألقتها مسؤولة مكتبة الطفل بالقصر.

