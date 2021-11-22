احتفالًا بميلاد صبري فواز.. أسباب جعلته الأقرب لقلوب الشباب

يحتفل الفنان صبري فواز بعيد ميلاده اليوم، حيث ولد النجم في الثاني والعشرون من نوفمبر عام 1968، بقرية الحمراء التابعة بمحافظة كفر الشيخ.

درس النجم صبري فواز، المسرح في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية ثم انتقل إلى مدينة القاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كانت أول تجاربه التمثيلية من خلال المسلسل التلفزيوني "الوسية" عام 1990، الذي كان تجسيدًا لأحد القصص والروايات الحقيقية لفلاح مصري عانى من الظلم والقهر في عهد الباشاوات، وقد جسّد صبري فواز من خلاله شخصية زهران عبد الراضي.

يمتلك النجم صبري فواز مكانة كبيرة بين الشباب الأمر الذي جعله من النجوم المقربين لهم، ففي السطور التالية نرصد الأسباب التي جعلته من النجوم المفضلين للجميع.

فنان شامل:

استطع الفنان صبري فواز، أن يجسد الكثير من الأدوار حيث أبدع بأعمال "الباشا" وهذا خلال مسلسل قصر النيل بالموسم الرمضاني الماضي، والبلطجي بدور "فتحي إبليس" بمسلسل مملكة إبليس، والمحامي بمسلسل "ولاد ناس" وغيرها من الأعمال المميزة لهذا النجم الفريد.

كما جسد شخصية بليغ حمدي في المسلسل التلفزيوني أم كلثوم والفيلم السينمائي حليم، كما استطاع صبري فواز انتقاء أدوار بغاية الاحترافية.

يتمتع بقدر من الكوميديا:

النجم صبري فواز من النجوم القلائل الذين جسدوا أدوار الشر بطابع كوميدي، الأمر الذي جعل البعض يشبه بـ"ستيفان روستي"، حيث تحولت الكثير من الجمل الخاصة به لـ"كوميكس".

«إيفهات» ماركة صبري فواز:

«انا يا بنتي وجمل يابا الحج جمل»، تضمنت الكثير من أعمال الفنان صبري فواز عدد من الإفيهات التي علقت في أذهان الكثيرين ويتداولها الشباب.

بالرغم من أن أدواره يمكن أن تكون متوسّطة بالكمية إلا أن أغلبها عالق بأذهان الجمهور، بسبب قوة تمثيله وتنوع أدواره التي كانت لا تقتصر على نمط واحد.