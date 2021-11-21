حلا شيحة لوالدها: «لوحاتك مبهرة.. فخورة وسعيدة إني بنتك»

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها وفخرها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد حرصها لحضور معرضه «روح مصرية» رفقة زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

وشاركت «حلا» صورًا من أعمال والدها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «لوحات مبهرة فيها روح أجدادنا القدماء المصريين، لوحات تعبر عن فنان عظيم، ابدع بترك بصمة فريدة بكل لوحة يرسمها، والدي الدكتور أحمد شيحا انت كل مرة تفاجئنا، وتثري أرواحنا قبل عقولنا، انت دائما متميز ومتفرد لا تشبه احد ولا أحد يشبهك لأنك ببساطة طاقة فنية هائلة متحركة».

وتابعت: «بحبك لفنك منذ كنت 8 سنوات إلى الآن، رحلة طويلة حققت فيها نجاحات، وأوجدت فيها مسارا جديدا ومختلفا للفن التشكيلي في مصر والوطن العربي بل وحصدت المراكز الأولى في أمريكا في البيت الأبيض، ورجعت لبلدك مصر وفضلت انك تبقى هنا لانك ديما تقولنا حب الوطن غالي وانت بتحب مصر بلدك وبلدنا كلنا غالية عندك أوي وانت زرعت فينا الحب ده».

فخورة إني بنتك

وأضافت: «بالنجاح والتوفيق المكلل بالصبر والإرادة والرؤية الفنية الواضحة، والأمل الدائم في غد أفضل، شكرا والدي الغالي احنا فعلا استمتعنا بأعمالك الاصيلة والتي ستظل في هذا التاريخ، ملهمة لنا ولأجيال قادمة ستتعلم إن لا فن بدون فكر واعي، وحب حقيقي ورؤية واضحة وحب قوي للوطن وربط الماضي بالحاضر، سعيدة وفخورة إني بنتك».

وكان وقّع الفنان أحمد شيحة كتابه من إصدار جاليري بيكاسو، وهو يحمل بين طياته أعمالاً للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة، مصحوبًا بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.