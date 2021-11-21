الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حلا شيحة لوالدها: «لوحاتك مبهرة.. فخورة وسعيدة إني بنتك»

حلا شيحا
حلا شيحا

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها وفخرها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد حرصها لحضور معرضه «روح مصرية» رفقة زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

وشاركت «حلا» صورًا من أعمال والدها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «لوحات مبهرة فيها روح أجدادنا القدماء المصريين، لوحات تعبر عن فنان عظيم، ابدع بترك بصمة فريدة بكل لوحة يرسمها، والدي الدكتور أحمد شيحا انت كل مرة تفاجئنا، وتثري أرواحنا قبل عقولنا، انت دائما متميز ومتفرد لا تشبه احد ولا أحد يشبهك لأنك ببساطة طاقة فنية هائلة متحركة».

وتابعت: «بحبك لفنك منذ كنت 8 سنوات إلى الآن، رحلة طويلة حققت فيها نجاحات، وأوجدت فيها مسارا جديدا ومختلفا للفن التشكيلي في مصر والوطن العربي بل وحصدت المراكز الأولى في أمريكا في البيت الأبيض، ورجعت لبلدك مصر وفضلت انك تبقى هنا لانك ديما تقولنا حب الوطن غالي وانت بتحب مصر بلدك وبلدنا كلنا غالية عندك أوي وانت زرعت فينا الحب ده».

فخورة إني بنتك

وأضافت: «بالنجاح والتوفيق المكلل بالصبر والإرادة والرؤية الفنية الواضحة، والأمل الدائم في غد أفضل، شكرا والدي الغالي احنا فعلا استمتعنا بأعمالك الاصيلة والتي ستظل في هذا التاريخ، ملهمة لنا ولأجيال قادمة ستتعلم إن لا فن بدون فكر واعي، وحب حقيقي ورؤية واضحة وحب قوي للوطن وربط الماضي بالحاضر، سعيدة وفخورة إني بنتك».

 

وكان وقّع الفنان أحمد شيحة كتابه من إصدار جاليري بيكاسو، وهو يحمل بين طياته أعمالاً للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة، مصحوبًا بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.

البيت الأبيض الفنانة حلا شيحة القدماء المصريين توقيع كتاب الداعية الإسلامى جاليري بيكاسو الداعية الإسلامي معز مسعود والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة الفنان التشكيلي احمد شيحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس