الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين والأردن يبحثان التحديات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

البحرين
البحرين

التقي وزير الخارجية  البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الجانبان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية ومجالات التنسيق المتواصل تجاه التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية البحريني، اليوم، مع بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أنه تم خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين ومصالح دول المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والسلم والتنمية في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها في النماء والازدهار.

وتستمر النسخة الـ17 من حوار المنامة، لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا وإلزامية التطعيم، والفحص عند الوصول للوفود كافة.

ومنذ عام 2004 تستضيف البحرين أعمال منتدى أو قمة حوار المنامة، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

وزير الخارجية البحريني وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي عبداللطيف بن راشد الزياني التعاون الثنائي الاقليمية

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دفاعًا عن التنوير

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