إطلاق ديوان «رهان» للشاعر عوض الهمامي

صدر حديثًا عن منصة كتبنا للنشر ديوان "رهان" للكاتب عوض الهمامي، الذي يعد من الكتب الصغيرة والغنية بالقصائد الجميلة والتي تعبر عن مكنونات النفس والمشاعر المختلفة، يتنوع خلاله الكاتب في قصائده بين مشاعر الحب والفراق والرحيل، فهو تجربة تجربة شعرية مختلفة تلمس الوجدان، حيث تميّز قلمه بالسّهولة والليونة وثرائها بالمشاعر المختلفة.

أهم ما يميز كتابة الشاعر عوض محمد الهمامي في هذا الديوان هو مقدرته الواضحة على المزج ما بين واقعية الكلمات والمعاني من ناحية ورمزية اللغة الشعرية المتخيلة، باستخدام الكلمات والتعابير المألوفة لعامة القراء في جميع قصائد الديوان عامة، بهدف عدم إرهاق القارئ في البحث عن معاني الكلمات في المعاجم اللغوية المختلفة.

واستطاع الشاعر التخلص من تأثير الأساليب القديمة على شعره فنراه شاعرًا محلقًا في خيال الرقة والعذوبة والرومانسية، خاصةً في أسلوبه ورقة كلماته، ما خلق له صوتًا شعريًا مميزًا، ونلمح ذلك في العديد من قصائد الديوان ولنتأمل هذه القصيدة الرائعة، تحت عنوان "أنتِ سيدتي":

بدأت تعود إليَّ ذاكرتي

وعرفت أنك أنت سيدتي

أرجوك سيدتي لا تسفكين دمي

لا ترسمين حظوظ النحس في نجمي

ها قد رجعت إليك منهزمًا

في حضرة الحب دومًا ينحني هرمي

فلترقصي فرحًا

فلترقصي طربًا

فلترقصي

إن رأيتي

الحب منتحرًا

بدأت تعود إليَّ ذاكرتي

وعرفت أنك أنت سيدتي

وعرفت أشياء وأشياء

وعرفت إني كنت إنسانًا

وعرفت أنك بالهوى وطني.

وأطلقت منصة كتبنا مؤخرًا عدة إصدارات جديدة ومنها كتاب "أسرار لم أبح بها" للكاتبة منة خالد، الذي يحتوى على 3 مجموعات أدبية نثرية، وهي البوح ومقتطفات مزاجية، لتحتوي كل مجموعة داخل على عدد من الخواطر والمقتطفات والومضات، لتجعل القارئ يعيش من خلال كل مجموعة حالة خاصة من المشاعر والأحاسيس التي عبرت الكاتبة عنها بشكل دقيق وبليغ.