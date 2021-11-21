روسيا وأمريكا تعتزمان تنظيم مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ديمتري روجوزين، اليوم الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة تعتزمان على تنظيم مهمة مُشتركة لكوكب الزهرة.

وتابع روجوزين، في تصريحات تليفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس": "إننا اتفقنا مع الأمريكيين على مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة وكان كوكب الزهرة يعتبر تقليديًا الكوكب الروسي لكننا سنضع مهمة مشتركة هناك".

وأوضح أن "هذا العمل المشترك سيساعد في تبسيط هذه المهمة من وجهة نظر الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم".

وأضاف "من الأسهل حل مثل هذه المشكلات معًا، باستخدام مواهب علمائنا، وفي نفس الوقت سيكون الأمر أبسط من الناحية الاقتصادية، وأكثر موثوقية من حيث تشغيل التكنولوجيا".

وفي وقت سابق، وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يعتزم المسبار "سولار أوربيتر" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وبالتعاون مع وكالة ناسا التأرجح حول كوكب الزهرة، معتمدا على جاذبية الكوكب للمساعدة في وضعه في مسار لرصد أقطاب الشمس.

وبعد نحو 33 ساعة ستقترب المركبة الأوروبية- اليابانية "بيبي كولومبو" أكثر من الزهرة في مناورة مصممة لمساعدتها على إبطاء سرعتها بشكل حاد وآمن، لتوجيهها صوب مدار كوكب عطارد عام 2025.

وفي السياق، قالت إلسا مونتانيون مديرة عمليات المركبة "بيبي كولومبو" في مركز وكالة الفضاء الأوروبية في دارمشتاد بألمانيا: "من دون التحليق فوق كوكب الزهرة لن نتمكن من الوصول إلى كوكبنا المستهدف.. الطاقة اللازمة لدخول مسار عطارد ستكون مكلفة للغاية من حيث قدرة الدفع".

ويحمل المسباران العديد من المعدات العلمية على متنهما، بعضها سوف يستخدم في إلقاء نظرة فاحصة على كوكب الزهرة خلال رحلة المرور.

والقياسات سوف تضاف إلى تلك التي قام بها المسبار الياباني "أكاتسوكي"، والذي بات بالفعل في مدار جار كوكب الأرض الأكثر سخونة.

وتخطط ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لإرسال ثلاث مهام إضافية إلى كوكب الزهرة قرب نهاية العقد الجاري.