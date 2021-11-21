الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على 5 كيلو حشيش في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس إمبراطور المخدرات في منطقة المطرية، لمدة  4 أيام على ذمة تحقيقات إتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأرسلت النيابة المضبوطات وهي عبارة عن 5 كيلو حشيش مخدر إلى المعمل الكيميائي  لتحليلها وحرز آخر عبارة عن هاتف محمول ومبلغ مالى والتحفظ على أداة الجريمة “السيارة” المستخدمة لتسهيل حركة الانتقال وترويج المخدر. 

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بقيادة المقدم كريم بحيري رئيس المباحث القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو حشيش بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية  من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.350 كيلوجرام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرق القاهرة نيابة شرق القاهرة مخدر الحشيش قسم شرطة المطرية القبض على تاجر مخدرات امبراطور المخدرات ضبط احد الأشخاص حبس تاجر مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

متحدث «الصحة»: نسعى لتطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقًا سياسيًا لإنهاء الأزمة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية