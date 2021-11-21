حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على 5 كيلو حشيش في المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس إمبراطور المخدرات في منطقة المطرية، لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات إتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأرسلت النيابة المضبوطات وهي عبارة عن 5 كيلو حشيش مخدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وحرز آخر عبارة عن هاتف محمول ومبلغ مالى والتحفظ على أداة الجريمة “السيارة” المستخدمة لتسهيل حركة الانتقال وترويج المخدر.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بقيادة المقدم كريم بحيري رئيس المباحث القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو حشيش بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.350 كيلوجرام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.