الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 3 أيام.. ضبط 31522 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

حملة ارتداء الكمامة
حملة ارتداء الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 3 أيام، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 31522 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 31500 شخص. 

 كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 22 شخصا، لم يسددوا الغرامة المقررة، ويجري استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ظل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- والمحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية).

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