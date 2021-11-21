الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحصر الخسائر وتحديد سبب نشوبه.. معاينة موقع حريق قاعة أفراح بكفر طهرمس

حريق قاعة أفراح بكفر
حريق قاعة أفراح بكفر طهرمس

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد،  قاعة أفراح اشتعل بها حريق بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور محافظة الجيزة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك القاعة والعاملين بها لتحديد سبب نشوب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، قد تمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت فى وقت سابق غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحتويات قاعة الأفراح،  وتمت  محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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دفاعًا عن التنوير

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